ДЖД в три раза увеличила продажи билетов на пригородные электропоезда

Донецкая железная дорога (ДЖД) с введением турникетной системы пропуска в три раза увеличила продажи билетов на пригородные поезда, а среднесуточную выручку по станции Донецк - на 54,7%.

В частности, с 15 по 20 мая, до ввода турникетной системы, по станции Донецк было продано 29, с 22 по 27 мая, после ввода турникетной системы, - 490 абонементов.

До ввода турникетов на станции Донецк было оформлено 3 065 платных проездных документов и 2 776 бесплатных, после ввода турникетов - 9 254 платных и 7 620 бесплатных.

«Это доказывает целесообразность введения автоматизированной системы контроля доступа пассажиров к пригородным поездам», - сообщает ДЖД.

Напомним, что с вводом в эксплуатацию вокзального комплекса Донецк начала работать турникетная система пропуска к пригородным поездам - попасть к поездам можно исключительно через турникетную систему.

Пассажиры льготных категорий населения при наличии соответствующих удостоверений обязаны оформить проездные документы в кассе.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является крупнейшим перевозчиком пассажиров в Донбассе. За 4 месяца 2012 года ДЖД в пригородном сообщении перевезла 15,2 млн человек, из них 13,8 млн (90,7%) - это пассажиры льготных категорий.

За 4 месяца 2012 года убытки ДЖД от пригородных пассажирских перевозок составили 173,3 млн грн.