Власть обещает не трогать киевских таксистов перед Евро-2012

До проведения чемпионата по футболу Евро-2012 киевские такси не будут подвергаться никаким проверкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам сопредседатель Рабочей группы по упорядочению перевозок пассажиров на такси в Киеве при Киевской государственной городской администрации Андрей Антонюк.

По его словам, за то время, которое осталось до начала чемпионата навести порядок на рынке услуг такси в столице не удастся. «Мы все хотим, чтобы Евро-2012 прошло тихо и мирно, в этой связи никто не готовит никаких проверок. Не наведем мы порядок ни за неделю, ни за месяц, если нет нормального законодательства, а 95% таксистов работают нелегально», - сказал А.Антонюк и добавил: «Любая проверка сегодня просто уничтожит весь рынок такси. Если не будет никакого такси, то это будет только хуже для гостей столицы и имиджа Киева. Поэтому я думаю, что мы переживем Евро с тем, что у нас есть сейчас. Мы же со своей стороны инициируем всеукраинский общественный форум, посвященный проблемам реформирования рынка таксомоторных перевозок».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля председатель Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Денис Радов сообщил о том, что Антимонопольный комитет Украины проводит расследование киевского рынка перевозок пассажиров на такси, в том числе проверяет обоснованность тарифов на поездки.

«Еще с прошлого года мы занимались изучением перевозок пассажиров общегородским транспортом. Затем мы перешли на исследование рынка маршрутного такси. И завершающей стадией мы проводим сейчас исследование рынка перевозок пассажиров в городе Киеве на такси», - сказал он.

Д.Радов уточнил, что рассматривается вопрос рынка перевозок на такси в Киеве, как в отношении спроса и предложения, так и во взаимодействии пассажира и компании, которая находится в Киеве, независимо от маршрута передвижения. Планируется, в том числе, расследовать рынок в части перевозок из столицы в аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Киев» (Жуляны).

По его словам, оценка рынка подразумевает как вопрос оценки операторов рынка, так и исследование деятельности местных органов власти, для того, чтобы определить степень влияния или бездействия в случае, если такое влияние или бездействие повлекли нарушение конкуренции на рынке.

Он отметил, что в процессе расследования АМКУ уже видит признаки картельного соглашения у некоторых субъектов рынка.

«Мы видим на сегодняшний день определенную структуру сговора на рынке, то есть поддержания необоснованно завышенной цены. И она практически находится на одном уровне», - добавил он.

По данным Д.Радова, на рынке Киева более 200 операторов предоставляют услуги такси.

По словам председателя отделения АМКУ, результаты исследования будут обнародованы в конце мая текущего года.

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