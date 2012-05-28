Червоненко: рынок такси - единственная отрасль, которая на 95% живет вне правового поля

Воспрепятствовать реформированию рынка таксомоторных перевозок в Украине не удастся. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Перспективы и тупики рынка такси в Украине. Или власть наведет порядок с нелегалами, или легальные такси уйдут в тень».

По словам Е.Червоненко, рынок таксомоторных перевозок - это единственная отрасль украинской экономики, которая на 95% живет вне правового поля. «После того, как мы совместно с Министерством инфраструктуры и Киевской горадминистрацией начали продвигать закон о таксомоторных перевозках, началось много откровенно провокационных движений, направленных на политизацию нашей инициативы. Но мы не остановимся перед этими провокациями и продолжим разработку законопроекта, который позволит вывести рынок такси из тени и сделать его цивилизованным», - заявил Е.Червоненко и добавил: «Что касается обвинения нас в попытках монополизировать рынок такси, то они не имеют под собой ни малейших оснований, потому что монополизировать рынок такси физически невозможно».

Вместе с тем, Е.Червоненко констатировал, что накануне Евро-2012 попытки упорядочить рынок таксомоторных перевозок потерпели неудачу. По его мнению, это вызывает особую обеспокоенность в связи с тем, что нелегальные таксисты не отвечают за безопасность пассажиров, а также наносят ущерб имиджу Украины. "Такси - это безопасность в первую очередь. Таксистом должен быть человек, который несет ответственность за своих пассажиров. Автомобиль такси систематически должен проходить техосмотр, а водителем такси должен быть человек, который проходит медицинский осмотр", - подчеркнул Е.Червоненко.

Выступая в ходе пресс-конференции, председатель правления Украинской таксомоторной ассоциации Анатолий Галазюк выразил озабоченность тем фактом, что стать водителем такси в Украине может практически любой человек. "В бесплатной газете, которую раздают на улице, мы можем увидеть объявление, в котором написано: "Отправь SMS - и стань водителем такси". Но в таком случае когда мы вызываем такси, как мы можем быть уверены в том, что к нам приедет водитель, в адекватном состоянии, который сможет выполнить заказ?", - сказал А.Глазюк.

В свою очередь, сопредседатель Рабочей группы по упорядочению перевозок пассажиров на такси в г. Киев при Киевской государственной городской администрации Андрей Антонюк обратился ко всем таксистам с просьбой не взвинчивать цены на время Евро-2012. «Мы встречаем чемпионат с тем парком такси, который у нас есть, но я все же хочу обратиться ко всем таксистам, и легальным и нелегальным: будем приветливы к нашим гостям, встретим их без пятикратного повышения тарифов, без хамства, потому что это имидж нашей страны», - сказал представитель КГГА.

Участники пресс-конференции призвали всех заинтересованных в реформировании рынка такси Украины посетить Всеукраинский форум представителей таксомоторной отрасли, который будет проходить в «Украинском доме» 30 мая.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля у здания Кабинета министров Украины состоялась акция протеста против монополизации рынка таксомоторных перевозок. Основным требованием протестующих было введение моратория на любые изменения законодательства, касающиеся рынка таксомоторных перевозок, до окончания работы рабочей группы, которая должна быть создана при Кабинете министров и Министерстве инфраструктуры с участием представителей региональных перевозчиков и региональных служб такси.

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