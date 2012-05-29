Мининфраструктуры и УЗ изучают вопрос предъявления паспортов при покупке билетов

Министерство инфраструктуры и Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изучают вопрос возобновления практики предъявления паспорта при покупке железнодорожных билетов.

Об этом сказал вице-премьер Украины — министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью газете «Коммерсант - Украина».

«Покупка без предъявления паспорта дает возможность спекулянтам покупать ежедневно по 500 билетов в разных направлениях. Поэтому мы вместе с "Укрзализныцей" сейчас изучаем этот вопрос», - сказал он.

Напомним, ранее Б. Колесников заявил, что без реализации билетов по документам победить «железнодорожную мафию» в стране не удастся.

Справка УНИАН. В 2007 году Кабинет министров Украины постановлением “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом” отменил именные железнодорожные билеты и практику продажи проездных документов только по предъявлению паспорта или другого документа, который подтверждает личность.