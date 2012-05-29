ДЖД и ЮЖД обеспечили ежедневное сообщение между Мариуполем и Харьковом
11:09, 29 мая 2012Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога (ДЖД) и Южная железная дорога (ЮЖД) договорились об обеспечении ежедневного железнодорожного сообщения между Мариуполем (Донецкая область) и Харьковом.
Как сообщили УНИАН в ДЖД, поезд № 322/321 сообщением Мариуполь-Харьков по четным датам из Мариуполя будет отправляться формированием ДЖД, по нечетным — ЮЖД.
Время отправления из Мариуполя - в 18:17, прибытие в Харьков - в 5:00.
Обратный рейс из Харькова в 22:15, прибытие в Мариуполь - в 8:38.
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