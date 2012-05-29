ДЖД продлила маршрут поезда № 69/70 Донецк-Львов до Мариуполя

Донецкая железная дорога с 27 мая продлила маршрут поезда № 69/70 сообщением Донецк-Львов до Мариуполя.

Как сообщает ДЖД, время отправления поезда из Мариуполя в 10:31, прибытие во Львов - в 13:03.

Обратно из Львова в 17:38, прибытие в Мариуполь в 19:24.

Кроме того, ДЖД с 27 мая вводит в график движения пригородный поезд Мариуполь-Ясиноватая отправлением из Мариуполя в 20:20, которым наиболее активно пользуются работники предприятий, проживающих в пригороде.

«Чтобы экономические риски и убытки от курсирования данного поезда не ложились бременем исключительно на Донецкую железную дорогу, руководители мариупольских предприятий выразили готовность нести консолидированную ответственность и взяли на себя обязательства по выкупу проездных абонементов. Подобная практика существовала в советские времена и вполне себя оправдывала», - говорится в сообщении ДЖД.

Справка УНИАН. Согласно маркетинговым исследованиям пассажиропотока и статистическим данным по продаже билетов за 2011 год, по информации ДЖД, поезд № 70/69 Мариуполь-Львов в среднем за рейс перевозил 1001 человек, при этом только 61 (16%) пассажиров пользовались полным маршрутом следования из Мариуполя до Львова.

Расходы ДЖД на эксплуатацию поезда № 70/69 Мариуполь-Львов составили 40,39 млн грн, при этом покрытие расходов составило всего 56,6%.

Убытки ДЖД от перевозки пассажиров этим поездом в 2011 году составили 17,48 млн грн.