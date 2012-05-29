Планируется строительство трансукраинской автомагистрали из Львовской в Донецкую область

Мининфраструктуры планирует строительство трансукраинской автомагистрали от Краковца (Львовская область) до Успенки (Донецкая область) до 2016 года.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины — министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью газете «Коммерсант - Украина».

«В ближайшие 3-4 года мы планируем построить трансукраинскую магистраль от Краковца (Львовская область) до Успенки (Донецкая область). Это трасса, которая соединит всю Украину. От Успенки до Краковца по ней можно будет доехать за 14 часов. При стабильном финансировании за 3-3,5 года такую дорогу можно построить», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что «если в этом (2012 - УНИАН) году мы закончим проектирование этого участка, то в следующем (2013 — УНИАН) начнется строительство».

По словам Б.Колесникова, основная часть магистрали будет проходить через Киев—Канев—Черкассы—Днепродзержинск—Днепропетровск—Донецк.

При этом Б.Колесников отметил, что «такие участки как Киев—Канев—Черкассы—Днепропетровск—Донецк не будут реконструироваться».

«Британские и немецкие инженеры, с которыми мы ведем консультации, убеждены, что нельзя строить поверх старой дороги новую. Поэтому будет построена абсолютно новая магистраль», - сказал он.

Кроме того, Б. Колесников отметил, что Украина не готова к практике строительства платных дорог.

«Украинцы еще не готовы к этому. Когда средняя зарплата у нас в стране будет 1000 долларов, можно начинать об этом говорить. А при средней зарплате в 1500 долларов уже можно начинать проектировать», - сказал он.