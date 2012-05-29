Кабмин сократил на 91 млн грн финансирование строительства дорог к Евро-2012
13:17, 29 мая 2012Транспорт/Связь
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Кабинет министров сократил на 91 млн грн расходы, связанные со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом дорог, задействованных в подготовке к проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу Евро-2012, для дальнейшего их направления на обеспечение объектов текущего ремонта.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее решение Кабмин принял 28 мая.
Также документ откорректировал расходы на установку и замену знаков маршрутного ориентирования с дублирующими знаками латинскими буквами.
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