"АэроСвит" с 30 мая откроет авиарейсы из Киева в Караганду

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 30 мая 2012 года откроет воздушное сообщение между Киевом и крупным индустриально-промышленным, научным и культурным центром Казахстана, городом Караганда.

Как говорится в сообщении компании, на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю – в среду и воскресенье из Киева и в понедельник и четверг из Караганды.

Длительность полета — около 4,5 часов.

Кроме того, в летний период 2012 года "АэроСвит" планирует увеличить с 2 до 3 в неделю количество рейсов в Украину из Актау и Костаная.

Караганда станет пятым городом Казахстана, куда осуществляет полеты "АэроСвит".

Напомним, "АэроСвит" осуществляет регулярные полеты из Киева в Алматы, Астану, Актау и сезонные (июнь-сентябрь) рейсы в Костанай.

Частотность рейсов на линиях Киев-Алматы и Киев-Астана с весны 2011 года возросла до 7 в неделю.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Аэросвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также осуществляет пассажирские перевозки в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737, а также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 г. и Ассоциации европейских авиакомпаний – с 2008 г.