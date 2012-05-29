Первым рейсом в новый терминал D «Борисполя» стал рейс иранской Taban Air

Первым рейсом, который принял новый терминальный комплекс D международного аэропорта «Борисполь», стал рейс иранской авиакомпании Taban Air из Тегерана.

Как сообщает аэропорт, рейс прибыл в «Борисполь» сегодня, 29 мая, в 6.50 по киевскому времени. На борту самолета находилось 137 граждан Украины и Ирана (в том числе 7 детей).

Для доставки пассажиров к другим терминалам было организовано движение шаттл-басов.

Напомним, новый терминальный комплекс D международного аэропорта «Борисполь» был открыт 28 мая.

Справка УНИАН. Терминальный комплекс D аэропорта «Борисполь» - крупнейший в Украине и может обслуживать до 15 млн пассажиров в год. Площадь терминального комплекса 107 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта 4,8 млрд грн.

Комплекс D оснащен 11 стационарными аэромостами для посадки и высадки пассажиров, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 средних (класса «Боинг 737») самолетов.

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.