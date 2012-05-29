Samsung везет в Украину нового "убийцу" iPhone

Компания Samsung Electronics Co во вторник начала продажи в странах Евросоюза и Азии новой модели своего смартфона Galaxy S3, которая, по мнению аналитиков рынка, усилит позиции корейского гиганта как крупнейшего в мире производителя смартфонов.

В компании «Samsung Electronics Украина» агентству УНИАН сообщили, что на украинском рынке продажи этого смартфона начнутся в середине июня.

Киевские продавцы электроники говорят, что особо нетерпеливые пользователи уже начали интересоваться возможностями новинки от Samsung.

«У нас уже начали спрашивать Galaxy S3, но когда начнутся продажи – пока не знаем. Как не знаем и цену на него», - сказал УНИАН продавец крупного магазина в центре столицы Украины.

Телефон третьего поколения, который отслеживает перемещение глаз пользователя, чтобы не отключать подсветку экрана, появится 29 мая в продаже в 28 европейских и некоторых ближневосточных странах.

Трубка использует операционную систему Android от Google и оснащена 4,8-дюймовым (12,2 сантиметра) экраном.

В первом квартале 2012 года Samsung продал 44,5 миллиона смартфонов, получив 30,6 процента рынка, по сравнению с 24,1 процента у американской компании Apple.

"Galaxy S3 - настоящий конкурент будущему iPhone. Он, вероятно, станет самым продаваемым смартфоном в этом году, хотя настоящее испытание его ждет после выхода нового смартфона от Apple", - цитирует агентство Reuters аналитика компании IDC Франциско Жеронимо.

Новый iPhone от Apple должен появиться в третьем квартале 2012 года.

Цены в магазинах Европы на новый Galaxy S3 находятся на уровне 600 евро, в Великобритании – около 500 фунтов и зависят от контракта. В соседней России новый Galaxy S3, продажи которого стартуют в начале июня, будет стоить 29 990 рублей (935 долларов).

По информации Samsung, Galaxy S3 будут продавать 296 операторов в 145 странах мира.