УЕФА начал монтаж официальных фан-зон в принимающих Евро-2012 городах

УЕФА начал монтаж официальных фан-зон в городах, которые будут принимать матчи Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

Он напомнил, что фан-зоны будут функционировать с 7 июня по 1 июля. И вход в них будет бесплатным в дни матчей чемпионата.

Также руководитель комитета напомнил, что с 11 мая все стадионы, на которых будут сыграны матчи Евро, перешли в непосредственное управление УЕФА.

М.Лубкивский сказал, что на сегодняшний день на аренах и вблизи них начали работу аккредитационные и волонтерские центры.

По его словам, на стадионах продолжаются работы по установке аудио и видеоаппаратуры, а также брендирование арен.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, что монтаж фан-зон в городах, которые будут принимать матчи чемпионата, продолжается только второй день, но уже успел привнести значительные неудобства, в частности, заторы на дорогах в результате перекрытия многих улиц, М.Лубкивский сказал, что УЕФА пыталось начать подготовку фан-зон как можно позже.

«Мы просим прощения за неудобства, но это объективная вещь», - сказал М.Лубкивский, и добавил, что такие же неудобства имели место во время подготовки подобных соревнований во всех странах.

Он также сказал, что среди украинских городов самая сложная ситуация возникла в Киеве, это связано с тем, что киевский стадион, в отличие от арен в Донецке, Львове или Харькове, находится непосредственно в центре города.

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