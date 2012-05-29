ПЖД отобрала 5 банков для привлечения кредита на 484 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) отобрало 5 банков для открытия восьми возобновляемых кредитных линий сроком на один год на общую сумму 484,081 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ПАО “Всеукраинский банк развития” предоставит ПЖД кредит на 20 млн грн, ПАО “Экспресс-банк” - на 40 млн грн, ПАО “Кредитпромбанк” - 60 млн грн, ПАО “ВТБ Банк” - 164,081 млн грн и Днепропетровское областное управление ПАО “Ощадбанк” - на 100 млн грн.

Стоимость договора с ПАО “Всеукраинский банк развития” составит 3,8 млн грн, с ПАО “Экспресс-банк” - 7,4 млн грн, ПАО “Кредитпромбанк” - 4,4 млн грн, ПАО “ВТБ Банк” - 21,337 млн грн, с “Ощадбанком” - 16,5 млн грн.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.