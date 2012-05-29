ПЖД направила 7 млн грн на подготовку ведомственных здравниц к летнему сезону

Приднепровская железная дорога направила 7 млн грн на подготовку ведомственных оздоровительных учреждений к летнему сезону 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них, согласно коллективного договора, 5,5 млн грн предусмотрено на проведение ремонтов и 1,5 млн грн - на приобретение необходимого оборудования здравниц.

По информации магистрали, детские оздоровительные лагеря ПЖД практически готовы принимать на отдых детей работников предприятия. Летний сезон у них стартует 15 июня и продлится до 18 августа.

Этим летом в лагере им. Ю.А.Гагарина ( Евпатория) планируют оздоровить 1263 детей, в «Айвазовском» ( Феодосия) - 780, в «Соколе» (Арабатская стрелка) – 1260 и еще 150 детей - в лагере «Юный локомотивець» (село Великий Луг).

Сейчас в этих оздоровительных учреждениях завершается обустройство территорий, спортивных площадок и пляжных зон, ремонт спальных корпусов, проверяется исправность коммуникаций. Ведется работа по подбору кадров для работы в летний период, прежде всего, педагогов и медиков. Готовятся специальные поезда для перевозки детей на отдых.

Кроме того на предприятии действуют 4 пансионаты в Евпатории, Феодосии и на Арабатской Стрелке, две базы отдыха, где уже отдыхают нынешние и бывшие работники ПЖД.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины. ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.