В Ужгороде протестовали против некачественных дорог

В Ужгороде перед Закарпатским облавтодором прошел митинг протеста против некачественных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, более ста человек – преимущественно молодежь - стояли с плакатами, на которых шла речь о необходимости ремонта дорог.

Акция проходила под названием «Ми вам податки – ви нам латки» («Мы вам налоги – вы нам заплаты»).

«Мы хотим, чтобы внимание на наши дороги обратило государство, в частности в нашей области – облавтодор. А не говорили, что у них нет средств» – отметил один из организаторов акции Валерий Пацкан.

Активисты во время акции символично латали старый пиджак, чтобы подарить его дорожникам.

К митингующим вышел новоназначенный руководитель Закарпатского облавтодора, депутат Закарпатского облсовета от Партии регионов Иван Горба.

Справка УНИАН. 21 мая 2012 года во время пресс-конференции председатель Закарпатской ОГА Александр Ледида сообщил, что из Государственного бюджета Закарпатье получило 59 млн грн на ремонт дорог местного значения.

Председатель ОГА также заверил, что к проведению Евро-2012 основные магистрали, по которым будут ехать болельщики на матчи в Украине, будут отремонтированы.

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