Населенность возобновленных ночных поездов не превышает 50% - УЗ

Населенность шести ночных поездов, движение которых было возобновлено в новом графике движения на 2012-2013 год по просьбам пассажиров, в большинстве случаев не превышает 50%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по итогам анализа заполняемости этих поездов за время действия нового графика (с 27 мая - УНИАН).

«Из указанных шести поездов только № 69/70 Мариуполь - Львов, маршрут которого продлен из Донецка в Мариуполь, имеет более 50% заполняемости», - отмечают в «Укрзализныце».

В частности, в направлении из Львова 29 мая населенность поезда составит 15%, 30 мая - 77%, 31 мая - 74%, 1 июня - 36%, 2 июня - 25%, 3 июня - 39%.

В направлении из Мариуполя населенность этого поезда составляет: 29 мая - 21%, 30 мая - 13%, 31 мая - 96%, 1 июня - 0%, 2 июня - 0%, 3 июня - 10%.

Другие поезда, которые продолжили курсировать по требованиям пассажиров, имеют недостаточную населенность как для поездов дальнего следования.

Так на поезд № 321/322 Мариуполь - Харьков в направлении из Мариуполя на 29 мая пассажиры приобрели 36% билетов, на 30 мая - 35%, 31 мая - 0%, 1 июня - 38%, 2 июня - 9%, 3 июня - 14%. В направлении из Харькова на 29 мая - 50%, 30мая - 43%, 31мая - 0%, 1 июня - 64%, 2 июня - 30%, 3 июня - 21%.

На поезд № 623/624 Киев - Каменец-Подольский в направлении из Киева на 29 мая продано 48% билетов, 1 июня - 68%, 3 июня - 10%. В направлении из Каменца-Подольского на 30 мая - 36%, 2 июня - 13%, 4 июня - 43%.

На поезд № 363/364 Умань - Ясиноватая в направлении из Умани на 29, 30, 31 мая и 2 июня не продано ни одного билета, на 1 июня - 21%, 3 июня - 19%. В направлении из Ясиноватой на 29, 30, 31 мая и на 1 и 3 июня не продано ни одного билета, но 2 июня - 37%.

Населенность поездов № 669/670 Кременчуг - Бахмач и № 609/610 Черновцы - Окница с 30 мая по 3 июня не превышает 30%.

Напомним, «Укрзализныця» сперва отменила, а затем по просьбам пассажиров возобновила в новом графике движения курсирование поездов № 363/364 Умань - Ясиноватая, № 623/624 Киев - Каменец-Подольский, № 669/670 Кременчуг - Бахмач, № 609/610 Черновцы - Окница, № 321/322 Мариуполь - Харьков и № 69/70 Мариуполь - Львов.

Ранее «Укрзализныця», учитывая пожелания пассажиров, восстановила курсирование поезда №317/318 Запорожье - Одесса, № 668/667 Черновцы - Ковель и № 668/667 Симферополь - Киев.

Справка УНИАН. В новом графике движения предусмотрено курсирование 307 пар поездов, из них 159 во внутреннем сообщении, 132 со странами СНГ и 16 со странами Европы. 70 из 307 поездов - летние.

Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы предусматривает курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

Средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/ч больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.