Украина упростила перевозки болельщиков и гостей Евро-2012

Иностранные автоперевозчики смогут обеспечивать транспортировку пассажиров - болельщиков, гостей и участников чемпионата Евро-2012 по территории Украины со дня оформления разрешения до 15 июля 2012 года включительно.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, это закреплено Временным порядком оформления и выдачи иностранным перевозчикам разрешений для осуществления перевозок пассажиров (болельщиков, гостей и участников чемпионата) между пунктами, расположенными на территории Украины, во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, утвержденным приказом от 21 мая.

Временный порядок устанавливает процедуру оформления, учета и выдачи разрешений иностранным перевозчикам для перевозки пассажиров по Украине во время Евро-2012. Выдачу таких разрешений проводит госпредприятие "СМАП" по факту прибытия автомобильного транспортного средства с количеством мест для сидения более 9 (включая место водителя) при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства, водительских удостоверений и списка пассажиров.