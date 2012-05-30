Во время Евро-2012 маршруты общественного транспорта будут изменены

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов просит киевлян с пониманием отнестись к ситуациям, которые будут возникать на автодорогах города во время проведения Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба КГГА, он сказал: “Во время чемпионата Европы по футболу мы будем вынуждены перекрывать движение на некоторых улицах в центре Киева, что, конечно, создаст неудобства на автодорогах города. Поэтому мы в первую очередь просим за это прощения у жителей города и надеемся на понимание”.

По словам А.Попова, чтобы минимизировать эти неудобства, власти должным образом подготовили общественный транспорт, в частности, было приобретено несколько сотен новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.

“Наш новый транспорт удобный и мобильный. Поэтому я обращаюсь к киевлянам с просьбой, по возможности отдавать приоритет в пользовании именно общественным транспортом во время Евро. То же самое я буду рекомендовать своим подчиненным», – сказал А.Попов.

Как сообщили в КГГА, на время проведения Евро-2012 будет увеличено количество подвижного состава общественного наземного транспорта большой и сверхбольшой вместимости на 20% в целом в городе и на 30% – в его центре.

Так, в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский» будут осуществлять перевозки: 6 существующих автобусных маршрутов общим количеством 60 единиц; 1 дополнительный автобусный маршрут в дни проведения матчей «Кадетский гай – ул. Горького» – 11 единиц, а также 10 троллейбусных маршрутов общим количеством 131 единица.

С 1 июня на время проведения в Киеве чемпионата будет организовано движение:

автобусов-шаттлов от аэропорта «Борисполь» до станции метро «Бориспольская» (60 новых автобусов); дополнительного троллейбусного маршрута № 8А «Аэропорт «Киев» (Жуляны) – ул. Терещенковская» по трассе: просп. Воздухофлотский – просп. Победы – бульв. Т.Шевченко – ул. Терещенковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Т.Шевченко – просп. Победы – просп. Воздухофлотский, на котором будет работать 15 новых троллейбусов.

В дни проведения матчей – 11, 15, 19, 24 июня и 1 июля – будет временно изменена трасса движения автобусов маршрутов:

автобусы № 55 будут курсировать от Ленинградской площади до станции метро «Арсенальная»;

автобусы № 69 будут курсировать от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобусы № 5 в направлении Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать по схеме: от ул. Изюмской до ул. Боженко по постоянной схеме – далее ул. Короленковская – ул. Тарасовская – ул. Саксаганского – далее по постоянной схеме.

Будет временно изменено движение троллейбусных маршрутов:

троллейбусы №3 будут курсировать по трассе: Железнодорожный массив – ул. Волгоградская – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Лукашевича – Южный железнодорожный вокзал;

троллейбусы маршрутов №№ 5, 8, 17 будут курсировать до ул. Терещенковской.

При этом временно закрывается движение троллейбусов № 14 «Ботанический сад – Железнодорожный вокзал» и № 40 «Кадетский гай – ул. Жилянская».

По трассе движения троллейбуса № 14 организуется движение дополнительного автобуса № 14-к: «Железнодорожный вокзал – ул. Тарасовская» и дополнительного троллейбуса 14-к «Ботанический сад – переулок Щорса».

По трассе движения троллейбуса № 40 организуется движение дополнительного автобуса № 40-Тр «Кадетский гай – ул. Горького» по трассе: ул. И. Пулюя – ул. Эрнста – ул. Народного ополчения – просп. Воздухофлотский – ул. Соломенская – ул. Протасов яр – ул. Федорова – ул. М. Горького – ул. Владимиро-Лыбидская – ул. Боженко – ул. И. Федорова – ул. Протасов яр – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Народного ополчения – ул. Эрнста – вул.И. Пулюя.

Кроме того, на период проведения турнира будет усилена работа действующих автобусных маршрутов №№ 5, 14, 23, 30, 32, 37, 43, 43К, 47, 56, 99 и троллейбусных маршрутов №№ 2, 5, 11, 26, 43, трассы движения которых проходят в районе перехватывающих паркингов.