В Украине хотят утвердить перечень спецуслуг терминалов и портов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Министерству инфраструктуры Украины разработать и внести на рассмотрение Кабмина Украины проект нормативно-правового акта об утверждении перечня специализированных услуг транспортных терминалов и портов.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно закону Украины «О естественных монополиях» к сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся, в частности, специализированные услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины.

Вместе с этим, на сегодня не определен перечень специализированных транспортных терминалов и портов.

«То есть, не определены виды и пределы естественных монополий в транспортных терминалах и портах Украины. Отсутствие определения сфер естественных монополий и сфер, в которых есть или может быть конкуренция, может привести к неэффективному регулированию деятельности субъектов этих рынков. Это может создавать условия для злоупотребления транспортными терминалами и портами монопольным положением и ущемления интересов потребителей этих услуг», - отмечают в АМКУ.

О результатах рассмотрения рекомендаций Мининфраструктуры Украины должно сообщить в двухмесячный срок.