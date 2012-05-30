В Киеве на Евро-2012 для проезда в «транспортный периметр» выдадут всего 700 пропусков

В Киеве во время Евро-2012 для проезда в так называемый «транспортный периметр» в целом выдадут всего 700 пропусков для транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений Водовозов.

По его словам, разрешениями на выдачу пропусков занимается специальная комиссия, в которую входят представители Управления госохраны, СБУ, МВД, представители трех районов, которые имеют отношение к организации и проведению турнира (Печерского, Шевченковского и Голосеевского), а также Главного управления транспорта КГГА. Он сообщил, что комиссия вчера проводила свое заседание и продолжает работу сегодня. «Принимает те компромиссные решения, благодаря которым будет максимально уменьшено количество транспортных средств, находящихся в «периметре», - сказал Е.Водовозов.

По его словам, комиссия ограничила количество пропусков. «Их будет всего около 700 штук на весь город Киев – в том числе аварийных машин, представителей всех служб КГГА, которые связаны с работой по Евро-2012, представителей министерств, различных штабов, оперативных машин МВД, не имеющих синих номеров, СБУ и т.п.», - сказал руководитель транспортного управления.

Что касается автомобилей СМИ, их съемочных групп, то Е.Водовозов сказал, что на сегодняшний день комиссия сошлась на том, что им пропуски не будут выдавать.

«Мы сегодня занимались прессой. Мы сейчас занимаемся самым главным – ПТСами (передвижными телевизионными станциями – УНИАН), где их расставить от разных каналов… Пока вы не проедете через зону «периметра». Во всяком случае, пока такое решение комиссии», - ответил Е.Водовозов на вопрос журналистов относительно пропусков для их автомобилей.

По словам руководителя транспортного управления, свои автомобили телеканалы смогут оставлять, например, в 100 метрах от зоны ограничения и дальше идти пешком.

«Пресса максимально близко к зоне сможет подъехать. Везде 300-400 метров максимум до места ограничения», - сказал Е.Водовозов.

Как сообщал УНИАН, планируется, что для транспортных средств будут выдаваться три типа временных пропусков для въезда в зоны ограничения транспортного движения в дни проведения матчей: для въезда в зону закрытия транспортного движения вокруг НСК «Олимпийский» («транспортный периметр» НСК «Олимпийский»); для въезда в зону закрытия транспортного движения вокруг официальной фан-зоны («транспортный периметр» официальной фан-зоны); для въезда в объединенный «транспортный периметр» НСК «Олимпийский» и официальной фан-зоны.