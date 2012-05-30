Железные дороги Украины на 30 мая перевезли 9,5 млн тонн зерновых

С начала текущего года железные дороги Украины перевезли 9,56 млн тонн зерновых грузов, в том числе 8,463 млн тонн на экспорт.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), во внутреннем сообщении перевезено 1,097 тонн зерна.

В частности, Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 343,2 тыс. тонн, Приднепровская (ПЖД) - 754,3 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) перевезла 3,192 млн тонн, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) - 2,504 млн тонн, Львовская (ЛЖД) - 570,4 тыс. тонн, Одесская (ОЖД) - 2,197 млн тонн.

Основными зерновыми грузами железных дорог Украины являются пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

С начала января в среднем в сутки железные дороги нагружали 999 зерновозов или 63,7 тыс. тонн зерна.

«Укрзализныця» также отмечает, что железные дороги Украины имеют достаточное количество подвижного состава, чтобы перевезти зерновые грузы в полном объеме.

Всего инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов.

В то же время, «Укрзализныця» отмечает, что график работы элеваторов в выходные и праздничные дни негативно влияет на перевозку зерна.

«В эти дни объемы погрузки составляют всего 50% от нагрузки в рабочие дни. Это приводит к накоплению вагонов в портах и на подходах к ним, к их нерациональному простою в ожидании разгрузки и, как следствие, к возникновению дефицита подвижного состава», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. На железнодорожном транспорте в январе-апреле 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,4 раза, строительных материалов - на 5,7%, кокса - на 4,2%.

Железные дороги Украины в январе-апреле 2012 года сократили объем перевозки грузов на 0,8% по сравнению январем-апрелем 2011 года - до 144,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1%.

По состоянию на середину мая 2011 года, с начала 2011 года железные дороги Украины погрузили 3,615 млн. тонн зерновых, из них на экспорт - 2,237 тыс. тонн. В среднем за этот период за сутки нагружалось 454 вагона.