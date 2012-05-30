Капинвестиции в отрасли связи в Украине в 1-м квартале выросли на 33%

В 1-м квартале 2012 года капитальные инвестиции в телекоммуникации и почтовую связь в Украине составили более 1,26 млрд грн, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске «Капитальные инвестиции» Государственной службы статистики.

При этом капитальные инвестиции в телекоммуникации за указанный период составили более 1,24 млрд грн, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Капитальные инвестиции в сферу информатизации в 1-м квартале 2012 года составили более 137 млн грн, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2011 года.