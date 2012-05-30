Заемщиком кредита ЕБРР в 152 млн евро для метро в Днепропетровске выступит государство

Заемщиком кредита Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР в объеме 152 млн евро для достройки 1-й очереди метро в Днепропетровске выступит государство. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр города Иван Куличенко.

«Заемщиком будет государство, то есть Министерство финансов Украины официально получает кредит ЕБРР для государства и передает его горсовету Днепропетровска как субвенцию на безвозвратной основе для окончания строительства метрополитена, который мы в 2011 году приняли в коммунальную собственность», - отметил И.Куличенко.

По его словам, Совет кредиторов ЕБРР дал положительное заключение на предоставление кредита, и соглашение по кредиту будет подписано 25-29 июля на заседании Совета директоров ЕБРР.

И.Куличенко сообщил, что официальная делегация Украины на подписание кредита будет утверждена Указом Президента.

Мэр Днепропетровска уточнил, что кредит будет предоставлен на 25 лет с отсрочкой выплат на 6 лет со ставкой Libor 1,25 плюс 1,5% годовых.

По словам И.Куличенко, проценты по кредиту будет возвращать коммунальное предприятие «Днепропетровский метрополитен» за счет увеличения объемов перевозок и повышения рентабельности. Также планируется выделение средств из городского бюджета.

И.Куличенко сообщил, что проведены предварительные переговоры с представителями Европейского инвестиционного банка о выделении кредита на достройку 1-й очереди метрополитена в Днепропетровске также в объеме 152 млн евро. По его словам, государство намерено выделить Днепропетровску 61 млн евро на выплату НДС по обоим кредитам.

«Общая стоимость завершения строительства 1-й очереди метрополитена составит 365 млн евро. Работы планируется закончить к 2016 году», - уточнил мэр Днепропетровска.

Справка УНИАН. 1-ая очередь метро в Днепропетровске предполагает достройку трех станций в центре города.