Во время Евро-2012 метро Киева будет работать дольше

С 7 июня по 2 июля, на период работы официальной фан-зоны Евро-2012 на Крещатике и Майдане Незалежности, Киевский метрополитен будет работать на один час дольше.В дни проведения матчей Евро-2012 – 11 июня, 15 июня, 19 июня, 24 июня, 1 июля, а также 13 июня – метрополитен будет перевозить пассажиров на два часа дольше, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление транспорта и связи КГГА.

Как сообщалось, с 7 июня по 2 июля станция метрополитена «Майдан Незалежности» будет работать как пересадочная и будет закрыта на вход и выход пассажиров.

Кроме того, за 4 часа до начала матчей и на 1 час по завершении на вход/выход будут закрываться станции метрополитена «Олимпийская» и «Дворец спорта».

В случае необходимости, в зависимости от насыщенности пассажиропотока в матчевые дни, предусмотрены также ограничения на вход пассажиров на станцию «Площадь Льва Толстого».

Станция метро «Крещатик» тоже будет закрыта для входа-выхода пассажиров на период Евро-2012.