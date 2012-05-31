Строительство вертолетной площадки на Парковой хотят завершить к Евро-2012

Главный архитектор Киева Сергей Целовальник заявляет, что вертолетная площадка на Парковой аллее в Киеве предназначена не для Президента Украины Виктора Януковича, а для официальных делегаций, которые прибудут на Евро–2012.

Об этом сегодня сообщает газета "Україна молода" (№ 78 от 31 мая 2012 года) со ссылкой на С.Целовальника.

"Мы разрабатывали схему 19 вертолетных площадок. Все возле больших больниц, чтобы можно было быстро оказать помощь", - цитирует издание слова С.Целовальника.

Впрочем, пишет газета, вертолетная площадка на Парковой аллее расположена вдалеке от больниц. "И, как известно, прибыть на киевские матчи заявило о своем желании крайне мало зарубежных лидеров. В любом случае, после Евро не разберут же "летное поле", для кого-то же оно будет служить, и можно легко догадаться, для кого именно", - отмечает "Україна молода".

По информации газеты, накануне рабочие наносили концентрические круги - место, куда будут приземляться вертолеты.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года Киевсовет выделил ООО «Амадеус КО» 2,18 га земли на Парковой дороге в Печерском районе для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. За принятие соответствующего решения проголосовали на сессии Киевсовета 72 депутата горсовета. Земельный участок состоит из двух частей – 2,07 га и 0,11 га. Эти площади переданы в долгосрочную аренду на 25 лет.

Депутаты своим решением внесли соответствующие изменения в Генплан развития города на период до 2020 года и в Программу развития зеленой зоны города до 2010 года, а именно - перевели территории в фонд земель транспорта.

Согласно решению, сметная оценка земельного участка определена в сумме 67 млн 536,3 тыс. грн, а арендная плата предусмотрена в размере 2 млн 26 тыс грн.