Совет ЕС принял решение о дальнейшем снижении стоимости роуминга

Брюссель. Совет министров по вопросам конкуренции ЕС принял решение о дальнейшем снижении стоимости мобильной связи в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение было принято на заседании совета 30 мая.

Новые правила, в частности, предусматривают возможность для потребителей, начиная с 1 июля 2014 года, заключать отдельный контракт на услуги роуминга с другими провайдерами, а не с тем, с которым заключен контракт о внутренних услугах мобильной связи. При этом номер абонента в роуминге при заключении контракта с другим поставщиком услуг не будет изменяться, а при пересечении границы телефон будет переключаться на сеть поставщика услуг роуминга автоматически.

Кроме того, новые правила предусматривают возможность виртуальным операторам связи, не имеющих собственных сетей, получать доступ к сетям других операторов по регулируемой оптовой цене.

По мнению представителей органов власти ЕС, это будет также способствовать развитию конкуренции на рынке мобильной связи, а следовательно – уменьшению стоимости услуг, в том числе в роуминге.

Кроме того, новые правила предусматривают предоставление возможности владельцам смартфонов и других устройств, дающих возможность выхода в Интернет, самостоятельно выбирать сеть, к которой присоединяться в роуминге.

Совет ЕС также решил установить новые максимальные цены на услуги роуминге.

Так, с июля 2012 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,29 евро за минуту, на входящие звонки – 0,08 евро, на текстовые сообщения – 0,09 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,70 евро за мегабайт.

С июля 2013 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,24 евро за минуту, на входящие звонки – 0,07 евро за минуту, на СМС – 0,08 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,45 евро за мегабайт.

С июля 2014 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,19 евро за минуту, на входящие звонки – 0,05 евро за минуту, на СМС – 0,06 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,20 евро за мегабайт.

Решение Совета ЕС и Европарламента будет обнародовано в Официальном журнале ЕС 30 июня и сразу вступит в силу.

Как известно, Евросоюз постоянно снижает максимальную стоимость звонков в роуминге с 2007 года.