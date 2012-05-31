Молдова и Болгария интересуются проектом «Викинг»

Молдова и Болгария высказывают заинтересованность в присоединении к проекту «Викинг», участниками которого на сегодня являются Украина, Беларусь и Литва.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), об этом представители железнодорожных администраций Молдовы и Болгарии сообщили в ходе Международной транспортной недели, которая проходит в Одессе.

Справка УНИАН. За январь-апрель 2012 года перевозки контейнеров в составе поезда «Викинг» по территории Украины выросли в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — до 4397 контейнеров (в условных единицах).

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.

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