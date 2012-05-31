Эксперты: Евро - катализатор развития скоростного транспорта

Чемпионат Европы 2012 года стал катализатором развития скоростного железнодорожного транспорта Украины.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский выразил мнение, что скоростное движение поездов - это прогрессивное направление, которое нужно развивать. «На скоростное железнодорожное сообщение всегда будет существовать спрос - как со стороны населения, так и со стороны тех, кто является грузоотправителем. Если посмотреть на среднюю скорость движения украинских пассажирских и товарных поездов, она значительно ниже, чем в Европе. И это говорит о том, что у нас есть потенциал для интенсификации перевозок за счет технического улучшения и увеличения скорости. Проблема скорости поездов унаследована от Советского Союза. Все советские поезда ездили медленнее, чем их аналоги на Западе», - заявил эксперт.

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков в комментарии Институту Горшенина выразил убеждение, что «чемпионат дал «пинок», благодаря которому мы, возможно, за два года проскочили дорогу, на которую в других условиях потратили бы лет десять. Большинство вагонов и локомотивов старого образца исчерпали свой ресурс», - считает эксперт. Франков положительно оценил начало эксплуатации скоростных поездов Hyundai. «Проехавшись один раз на Hyundai, сознаюсь, получил удовольствие. Это действительно комфортабельный вполне европейского уровня поезд, даже с нашими еще далеко недоработанными до конца путями. Он идет очень гладко - намного лучше, чем экспрессы, которые до сих пор ездили по Украине, тем более, ночные поезда. Понятно, не нужно отменять альтернативные экономрейсы, где можно проехаться в плацкарте до 100 гривен - пусть рынок сам определит, насколько у нас востребован Hyundai», - считает Артем Франков.

Помощник министра чрезвычайных ситуаций Украины Евгений Червоненко также положительно оценил перспективы внедрения скоростного железнодорожного транспорта в Украине, отметив, что основной камень преткновения в его развитии - недостаточное качество железнодорожного полотна.

«Состояние нашего полотна глубоко не исследовалось еще от товарища Кагановича. И когда я был министром, вопрос скоростных поездов уперся именно в состояние полотна и инфраструктуры. Я думаю, максимальная скорость - 160 км/ч. В принципе, скоростные поезда в Европе очень успешны. Вопрос в том, чтобы связать цены с тем, что нужно народу, с его покупательной способностью. Такие поезда имеют право на жизнь. Необходимо правильно выстроить график и конкурировать с авиацией. Тем более, что цены на авиацию у нас заоблачные. В Европе это очень удобный вид транспорта. Я им пользуюсь», - подчеркнул Червоненко.

Еще один эксперт, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Мирослав Табахарнюк считает введение скоростных поездов Hyundai очередным этапом совершенствования инфраструктуры. «Не секрет, что «Укрзализныця» нуждается в серьезном переоснащении, и это нужно только приветствовать. Соответственно, цена приобретения и затраты на содержание и обслуживание поездов требуют совсем другого ценообразования на билеты, чтобы мы сейчас не скатились к социалистическим пирожкам и к популизму в части ценообразования. Высокий уровень техники и сервиса должен иметь соответствующую стоимость», - считает эксперт. По мнению Табахарнюка, введение скоростных поездов приближает Украину к европейским стандартам пассажирских перевозок. «Безусловно, это первый шаг к определенным изменениям. Но наш потребитель привык к ночным поездам: чтобы проспать ночь в поезде, а на утро уже быть или в столице, или в другой точке. Знаю о дискуссиях, которые возникли среди потребителей по поводу отмены многих ночных рейсов, но они скорее ментальные, то есть это дело привычки, а не проблема», - считает Мирослав Табахарнюк.

Информационный центр "Украина-2012"