Эксперты ожидают роста сегмента fulfillment на рынке почтовых услуг на 40%

Компания «Всеукраинский почтовый сервис» в текущем году ожидает роста сегмента fulfillment на рынке почтовых услуг Украины на 40%.

Такое мнение высказала руководитель коммерческого отдела компании «Всеукраинский почтовый сервис» Елена Петина в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам доля fulfillment на рынке почтовых услуг Украины составляет около 65%.

«Рост рынка почтовой услуги по отправкам составит где-то 20%. А по сегменту fulfillment, если будут создавать у нас профессиональную отрасль, то где-то на 40%», - сказала Е. Петина.

Директор компании «Всеукраинский почтовый сервис» Людмила Силантьева пояснила, что fulfillment — это комплексное решение для оптимальной организации производственных процессов, куда входит хранение товаров, прием и обработка заказов, комплектация заказов, упаковка товаров, организация доставки и обработка возвратов.

Она отметила, что в последние годы рынок почтовых услуг Украины сильно изменился, сегодня 60% рынка занимают коммерческие организации, 40% - государственный оператор «Укрпочта».

«Мы видим, что новая тенденция отрасли состоит в том, что на пересечении двух рынков — рынка почтовых услуг и рынка директ-маркетинга — образовался новый сегмент рынка под названием fulfillment», - сказала директор компании.

Л. Силантьева добавила, что 20% рынка почтовых услуг занимает складская логистика, 30% - предпочтовая подготовка, 35% - доставка упакованных материалов, 15% - обработка возвратов.

Л. Силантьева отметила, что услуга fulfillment пользуется спросом среди компаний дистанционной торговли. «Смысл состоит в том, чтобы передать определенную часть товара заказчика на ответственное хранение сторонним организациям. И вместе с тем, передать все основные заботы, всю головную боль, которая связана с подготовительным процессом упаковки и доставки покупателям точно в срок, сторонним организациям. То есть, выходить на аутсорсинг. Заказчику лишь необходимо передавать данные о заказах, а также периодически пополнять товарные запасы по мере их уменьшения на складе», - пояснила директор компании.

По оценкам Е. Петиной, в текущем году, несмотря на оптимистические прогнозы, наблюдается спад рынка директ-маркетинга (дистанционные продажи и директ-мейлинг). Причиной этого она считает боязнь потребителей пользоваться услугами дистанционной торговли из-за опасения, что товар не доставят в срок и в надлежащем виде.

Е. Петина также отметила тенденцию к спаду рассылок по электронной почте, так как их часто относят к спаму.

По ее мнению, заказы товаров через каталоги также изжили себя, в ближайшие пять лет она ожидает двукратного увеличения объемов заказов товаров через Интернет.

Справка УНИАН. ООО «Всеукраинский Почтовый Сервис» - предприятие полного цикла почтового обслуживания, специализирующееся на до- и послепочтовой обработке корпоративной почты. Компания работает на рынке более 6 лет. Профессиональная команда составляет более 180 человек. Производственные площади компании 3500 кв.м., объем отправок более 400 тыс. посылок и более 3 млн писем в месяц.