Началась продажа билетов на поезда Hyundai сообщением Киев-Донецк

1 июня, в 00:00, открыта продажа проездных документов на скоростные межрегиональные электропоезда Hyundai сообщением Киев - Донецк.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Первый состав начнет курсировать между Киевом и Донецком с 7 июня, с 9 июня добавляется второй состав электропоездов.

Согласно графику движения поездов Hyundai сообщением Киев - Донецк, с 7 июня поезд № 153/154 будет отправляться из Киева в 6 ч 05 мин и прибывать в Донецк в 12 ч 45 мин, из Донецка в Киев поезд будет отправлен 16 ч 50 мин, время прибытия - 23 час 35 мин.

С 9 июня поезда Hyundai сообщением Киев - Донецк будет курсировать по следующему графику: № 153/154 (Киев - Донецк), время отправления - 6 ч 05 мин, время прибытия - 12 ч 45 мин; (Донецк - Киев) время отправления -16 ч 50 мин, время прибытия 23 час 35 мин. № 151/152 (Киев - Донецк) время отправления 6 ч 30 мин, время прибытия - 13 ч 10 мин; (Киев - Донецк) время отправления 16 ч 30 мин, время прибытия - 23 ч 10 мин.

Стоимость проезда в этих поездах будет зависеть от дня недели.

Так, по понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит в направлении Киев-Донецк - 539,86 грн в 1-м классе и 388,88 грн во 2-м классе.

По четвергам и субботам при приобретении билетов будет действовать скидка 10%, при приобретении билетов в пятницу и воскресенье цена будет расти на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда и обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Справка УНИАН. Поставка 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляется в рамках проекта внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 г.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/час. железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития регионов, повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов - 3 пары, Киев-Харьков - 3 пары, Киев-Донецк - 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.