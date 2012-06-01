ОЖД намерена привлечь два краткосрочных кредита на общую сумму 1 млрд грн

Госпредприятие «Одесская железная дорога» (ОДЖ) намерено привлечь два кредита сроком на 1 год для рефинансирования и пополнения оборотных средств на общую сумму 1,002 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В частности, ОЖД объявила тендер на привлечение кредита на 622,125 млн грн и тендер на привлечение кредита на 379,823 млн грн.

Тендеры состоятся 7 июля.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.