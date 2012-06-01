ЮЖД назначила дополнительный «летний» поезд Харьков-Севастополь

Южная железная дорога назначила на летний период дополнительный поезд Харьков-Севастополь № 289/290, который будет курсировать с 1 июня.

Как сообщили УНИАН в ЮЖД, поезд будет отправляться из Харькова с 1 по 15 июня по нечетным числам, а также 2 и 4 июня.

Из Севастополя поезд будет отправляться по четным числам - с 2 по 16 июня, а также 3 и 5 июня.