УТЛЦ сократил оборот украинских грузовых вагонов при прохождении стран СНГ

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), оперирующее парком грузовых вагонов Украины, в апреле 2012 года сократило оборот вагонов при прохождении по территории СНГ более чем вдвое, а при курсировании по странам Западной Европы - на 15%.

Об этом УНИАН сообщил директор УТЛЦ Владимир Иващук.

По его словам, сокращение оборота грузовых вагонов по сравнению с периодом, когда грузовые вагоны имели статус «инвентарных», стало возможным благодаря созданию УТЛЦ и применению этим предприятием эффективных методов управления вагонным парком.

В. Иващук напомнил, что полувагоны из инвентарного парка железных дорог Украины были переданы в собственный парк и находятся на балансе ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" "Укрспецвагон"). Эти предприятия ответственны за качество и необходимые объемы ремонтов, осуществляемых на ремонтной базе, дислоцированной в регионах массовой погрузки на Донецкой и Приднепровской железных дорогах. На данный момент общий парк полувагонов составляет 54,5 тыс. единиц.

Кроме того, на баланс ГП «Укррефтранс» переданы более 10 тыс. крытых вагонов.

На баланс «Стрыйский вагоноремонтный завод» передан специализированный подвижной состав — минераловозы, хоппер-цементовозы, вагоны-термосы и цистерны.

На баланс ГП «Лиски» переданы лесовозы и транспортеры.

Оперирование данными парками вагонов на территории Украины осуществляется на основании договоров с собственниками подвижного состава и грузоотправителями.

«Сейчас мы работаем с парком вагонов государственных вагонных компаний, но предлагаем объединить свои усилия и усилия профессиональных операторов для создания «вагонного-пула», чтобы ускорить оборот вагонов и сократить порожний пробег вагонов операторов», - отметил В.Иващук.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.