ПЖД назначила на 4 июня пригородный маршрут Днепропетровск-Геническ-Днепропетровск

Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила на выходной день 4 июня пригородные электропоезда № 6702\\6701 и № 6703\\6704 по беспересадочному маршруту Днепропетровск-Геническ-Днепропетровск.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, пригородный электропоезд № 6702\\6701сообщением Днепропетровск-Таврийск отправится из Днепропетровска через Синельниково-1, 2 и Запорожье-1 до Таврийска, а затем продолжит следование по маршруту Таврийск-Геническ через станции Мелитополь и Новоалексеевка.