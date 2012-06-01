Железнодорожная инфраструктура Украины вошла в Топ-30 мирового рейтинга

Железнодорожная инфраструктура Украины заняла 27-е место в мировом рейтинге вовлеченности в мировую торговлю The Global Enabling Trade Report 2012, составленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), украинские железные дороги получили 4,4 балла, обойдя все страны СНГ.

Лучшей в мире признана железнодорожная инфраструктура Швейцарии, которая получила 6,8 баллов. В первую десятку также вошли (в порядке убывания) Япония, Гонконг, Франция, Германия, Нидерланды, Сингапур, Южная Корея, Испания и Финляндия.

Из стран СНГ, кроме Украины, в Топ-30 вошла только Россия, которая заняла 30-е место. Казахстан расположился на 34 месте. Беларусь и Туркменистан в рейтинге не были представлены, а другие страны СНГ по качеству железных дорог далеко отстали.

Эксперты ВЭФ, опрошенные в ходе составления рейтинга, отметили, что в некоторых развитых странах железнодорожная инфраструктура отстает от уровня развития самой страны. Так, железнодорожная инфраструктура Италии получила в рейтинге 45 место, Норвегии - 55, Польши - 75.

Из прибалтийских стран лучшей названа железнодорожная инфраструктура Литвы, которая заняла 25-е место мирового рейтинга. Железная дорога Латвии получила 37-е место, Эстонии - 44.

Железные дороги Грузии получили 36-е место, Венгрии - 42, Болгарии - 54, Турции - 61, Румынии - 79, Бразилии — 93.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум определял качество железнодорожной инфраструктуры путем опроса руководителей компаний, пользующихся услугами железнодорожного транспорта. Респонденты давали оценку железнодорожной системе своей по 7-бальной шкале. Опрос проводился в 2010-2011 годах и включен в общий рейтинг вовлеченности в мировую торговлю 2012 года, в котором Украина занимает 86-е место.