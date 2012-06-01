БЖД увеличила перевозку строительных грузов на экспорт в 2,4 раза

Минск. В январе-апреле текущего года по Белорусской железной дороге на экспорт было перевезено 1,4 млн тонн строительных грузов, что превысило уровень аналогичного периода 2011 года в 2,4 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре БЖД, основные объемы строительных грузов были отгружены на экспорт в Россию, Литву и Украину.

На БЖД отметили, что рост объемов экспортных перевозок стройматериалов был обеспечен в результате слаженного взаимодействия Белорусской железной дороги и предприятий Минстройархитектуры Беларуси.

«В том числе в текущем году значительно увеличили вывоз по магистрали строительных грузов такие предприятия как РУПП «Гранит», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Белорусский цементный завод», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Справка УНИАН. По Белорусской железной дороге (БЖД) в 2011 году было перевезено 152,8 млн. т грузов, или 109,2% к уровню 2010 года. В том числе транзит грузов по белорусской магистрали составил 50,5 млн. т, что на 10,8% больше, чем в 2010 году.