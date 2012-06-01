ЛЖД отремонтировала 165 км путей на участке Львов-Здолбунов

Львовская железная дорога (ЛЖД) на участке внедрения скоростного движения Львов-Красное-Здолбунов в 2011-2012 гг. отремонтировала 165 км путей.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, после проведения комплекса работ на участке Львов-Здолбунов скорость движения поездов будет увеличена до 160 км в час на участках общей протяженностью 120 км, и до 140 км в час на участках протяженностью 88 км.

В частности, на ЛЖД модернизировано 52,3 км путей, капитальный ремонт проведен на 11,2 км путей, средний ремонт — на 101,6 км путей.

Кроме того, на участке Львов-Здолбунов 66 комплектов стрелочных переводов заменено новыми.

Выполнен также значительный объем работ на станциях Здолбунов, Борщовичи, Задворье, Заболотцы, что позволило повысить скорость движения по станциям до 140 км в час, по станции Здолбунов - до 80 км в час.

Кроме этого, на участке Львов-Здолбунов закрыты три железнодорожных переезда, еще четыре переезда, в границах которых планируется реализовать скорость свыше 120 км в час, переведены в разряд переездов с дежурным работником.

Проведенные работы позволили преодолевать путь из Львова в Здолбунов (Ривненская обл.) за 101 минуту.

Кроме того, на направлении Львов-Трускавец ЛЖД выполнила работы по среднему ремонту 4,5 км путей, капитальному оздоровительного ремонту 2 км путей, замене новыми 0,85 км рельсов и 9 комплектов стрелочных переводов на общую сумму 6,63 млн грн.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Поезда будут курсировать со скоростью до 160 км в час.

Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» - на закупку 2 межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.

В 2011 году для внедрения скоростного движения пассажирских поездов «Укрзализныця» модернизировала 346,5 км путей.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На ЛЖД действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн тонн.