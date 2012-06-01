Корпорация Microsoft объявила о выходе версии Windows 8 Release Preview — очередном важном этапе создания новой операционной системы Windows 8, сообщили УНИАН в пресс-службе «Майкрософт Украина».

Версия Windows 8 Release Preview, доступная с сегодняшнего дня для загрузки на 14 языках, обеспечивает возможности для быстрой и гибкой работы и предоставляет новый пользовательский интерфейс, одинаково хорошо адаптированный как для сенсорного управления, так и для использования клавиатуры и мыши. Со времени февральского выпуска версии Windows 8 Consumer Preview, которая была загружена за первые сутки более миллиона раз, Windows 8 прошла самое масштабное тестирование, которому когда-либо подвергалась операционная система корпорации Microsoft.

«И сегодняшний выпуск новой предварительной версии знаменует переход на заключительный этап разработки перед коммерческим выпуском», - говорится в сообщении.

Начиная со 2 июня 2012 г. корпорация Microsoft будет развертывать программу Windows Upgrade Offer в 131 стране, включая США и Канаду.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.