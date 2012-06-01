6 июня состоится всемирный старт протокола Интернет IPv6

Ведущие ИТ-компании планеты объявили о синхронном включении поддержки протокола IPv6 в своей аппаратуре и ресурсах 6 июня 2012 года. Об этом говорится в информации компании «Хостмастер», которой располагает УНИАН.

Как отметили в компании, среди них такие компании и ресурсы: AT&T, Comcast, Free Telecom, Internode, KDDI, Time Warner Cable, XS4ALL, Cisco, D-Link, Facebook, Google, Microsoft Bing, Yahoo! и др.

Необходимость перехода на новый протокол передачи данных IPv6 обусловлена тем, что в пространстве протокола IPv4, который работает сегодня, закончились адреса. Последние адреса IPv4 были распределены между региональными регистраторами 1 февраля 2011 года.

В то же время, объем адресного пространства IPv6 составляет 2 в 128 степени.

«Это можно себе представить таким образом, что собственный уникальный адрес сможет получить каждая песчинка», - говорится в сообщении.

Протокол IPv6 также предполагает возможность автоконфигурирования IP-адресов, упрощение маршрутизации и заголовка IP-пакета, новые возможности криптозащиты и средства повышения надежности передачи данных. Тем не менее, вопросы безопасности в привязке к этому протоколу считаются еще недостаточно проработанными, а первые атаки с его использованием уже были отмечены как значимые в минувшем году. Так или иначе, 6 июня 2012 года ИТ-лидеры включат поддержку IPv6 в режиме "отныне и навсегда".

Стоит отметить, что в ходе первого World IPv6 Day (8 июня 2011 года), проведенного по инициативе ISOC, никаких ожидавшихся катастрофических явлений в Сети отмечено не было. Теперь в полноформатном запуске протокола примут участие не только пионеры прошлогодней акции (Google, Yahoo!, Facebook, Akamai, KDDI, D-Link, AT&T, Free Telecom, Cisco, Microsoft etc), но и множество других Интернет-компаний.

По прогнозу компании Cisco, в 2016 году во всем мире будет насчитываться 8 миллиардов стационарных устройств и устройств мобильного доступа с поддержкой протокола IPv6. В 2011 году их было около 1 миллиарда.

К 2016 году протокол IPv6 будет поддерживаться 40% стационарных устройств и устройств мобильного доступа (в 2011 году этот показатель составил 10%).

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.