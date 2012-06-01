ЛЖД на лето назначила два дополнительных поезда в южном направлении

Львовская железная дорога (ЛЖД) назначила на летний период два дополнительных ежедневных поезда в направлениях Львов-Симферополь и Черновцы-Симферополь.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, поезд №256 Львов-Симферополь будет курсировать с 1 июля по 28 сентября, поезд №296 Черновцы-Симферополь - с 15 июня по 29 сентября.

Всего в расписании поездов на 2012-2013 годы предусмотрено семь поездов в южном направлении формирования ЛЖД - №88 Ковель-Симферополь, № 228 Львов-Одесса (курсирует с 26 июня по 4 сентября), №26 Львов-Одесса, №86 Львов-Симферополь, №110 Львов-Херсон, №107 Ужгород-Одесса, № 136 Черновцы-Одесса.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

В 2011 году ЛЖД увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров, в том числе в пригородном сообщении ЛЖД перевезла 55,998 млн пассажиров.