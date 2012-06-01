В Польше запустили ж/д сообщение с крупнейшим в стране аэропортом

Варшава. В столице Польши Варшаве сегодня запустили железнодорожное сообщение с крупнейшим аэропортом страны имени Шопена, которое, в частности, позволит добраться в центр города и на Национальный стадион, где будут проходить матчи Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в компании ZTM, отвечающей за транспорт в польской столице, поезда из аэропорта будут курсировать в час пик каждые 11-12 минут, а в другое время - каждые 15 минут.

По данным компании, в центр Варшавы можно будет доехать за примерно 25 минут, а не 20 минут, как сообщала раньше польская PKP PLK, реализовавшая проект стоимостью более 100 миллионов долларов.

ZTM отметила, что поездами из аэропорта можно будет доехать в другие части города, а в самую отдаленную точку можно будет добраться за 55 минут. Автоматическая система информирования об остановках предупредит болельщиков, которые приедут на Евро-2012, о том, на какой остановке нужно выйти, чтобы попасть на стадион, на английском, русском и греческом языках. (Первый матч чемпионата, который состоится 8 июня, будет между сборной Польши и Греции – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, рейсы из расположенного на окраине Варшавы аэропорта в город будут осуществлять две польские железнодорожные компании - SKM и Koleje Mazowieckie, а билет будет стоит от 1 до 2 долларов. Сообщением могут бесплатно воспользоваться все, кто купит проездной на все виды транспорта, самый дешевый из которых - на 24 часа - стоит около 3,5 доллара.

Справка УНИАН. Польское министерство транспорта ожидает, что 75% всех болельщиков, которые приедут в Польшу на матчи Евро-2012, будут пользоваться авиатранспортом, а Варшавский аэропорт обслуживает более 40% авиационного пассажиропотока в стране.

Польша ожидает приезда в страну на матчи чемпионата от 700 тыс. до 1 млн человек.