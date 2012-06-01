Польша запустила специальный портал о железнодорожных поездках на Евро-2012

Варшава. В Польше начал действовать специальный созданный польскими властями веб-портал, посвященный использованию железнодорожного транспорта в стране во время проведения финала Чемпионата Европы по футболу, который начнется в Варшаве 8 июня.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского министерства транспорта, на интернет-портале kolejna2012.pl можно будет, в частности, найти информацию о расписаниях поездов, проверить трассу поездки и узнать, как купить билет.

Портал действует в трех языковых версиях: польской, английской и русской.

Согласно сообщению, во время Евро-2012 болельщики смогут пользоваться бесплатным Интернетом Wi-Fi на всех железнодорожных вокзалах четырех городов - организаторов турнира: Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познане.

"В первую очередь мы думаем о пассажирах, чтобы они безопасно и комфортно ездили не только во время Евро-2012, но и после чемпионата. Железная дорога старается сделать все возможное и изменяется к лучшему", - сказал глава минтранса Славомир Новак, которого цитирует пресс-служба.

Министр назвал среди последних полезных новшеств упрощение покупки билетов через Интернет, размещение специальных автоматических "билетоматов", упомянув также дополнительные поезда, которые запустят на Евро-2012 принадлежащие государству железнодорожные компании.

Как сообщал УНИАН, польские власти ожидают приезда в страну на финал чемпионата Европы по футболу, который поляки принимают вместе с украинцами, от 0,7 до 1 млн болельщиков, большинство из которых прилетят в Польшу самолетом, а поездом будут пользоваться только внутри страны.

Крупнейшие в Польше компании, занимающиеся железнодорожными перевозками, - PKP Intercity и Przewozy Regionalne - планируют увеличить перевозку пассажиров на Евро-2012 на несколько десятков тысяч человек, но не информируют о том, сколько могут дополнительно заработать благодаря турниру.