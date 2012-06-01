На электропоезда Hyundai уже продано свыше 23 тыс. билетов

С начала курсирования скоростных электропоездов Hyundai 27 мая по 15 июля 2012 года уже продано 23 227 билетов, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, 19 125 билетов продано в направлении Харьков - Киев - Харьков, 3759 - в направлении Львов - Киев - Львов и 343 - в новом направлении Донецк - Киев - Донецк.

Напомним, что продажа билетов на это направление открылась сегодня. По данным ведомства, первый состав электропоездов сообщением Донецк - Киев - Донецк начнет курсировать с 7 июня, второй будет добавлен с 9 июня.

По информации "Укрзализныци", наибольшей популярностью пассажиров пользуются скоростные электропоезда, курсирующие в сообщении Харьков - Киев - Харьков. В частности, на 31 мая были проданы все билеты на поезд № 64 Киев - Харьков. Также на эту дату было реализовано 540 билетов (из них I-го класса - 131, II-го - 409) на поезд №161О Харьков - Киев и 576 билетов (I-го класса - 168, II-го - 408) на поезд №1550 Харьков - Киев.

Справка УНИАН. Электропоезда Hyundai начали курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара) с 27 мая с введением в действие нового графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 гг.

Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai относятся к категории Интерсити (+) и имеют 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сидения в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, а 2-го класса - 3 + 2 друг за другом.

Места первого класса размещены в тяговых вагонах, три вагона по 56 мест каждый, второго класса - в шести моторных вагонах. Места для инвалидов находятся в головном вагоне.