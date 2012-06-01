Азаров поручит АМК проверить обоснованность повышения стоимости услуг мобильной связи

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручит Антимонопольному комитету проверить обоснованность повышения операторами мобильной связи тарифов на оказание услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я обязательно дам поручение Антимонопольному комитету провести проверку операторов сотовой связи и доложить правительству», - написал на своей странице Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, «МТС Украина» с 1 июня увеличивает тарифы на внутрисетевые и межсетевые (другим операторам) звонки сверх пакетных минут в тарифных планах «Супер МТС», «Max Energy» и «Народный».

В феврале-марте оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость SMS на 28% и MMS - на 33%, в апреле-мае т.г. компанией была повышена абонплата на 25-33% в тарифных пакетах «Счастливый» и «Бомба», введена ежедневная абонплата в некоторых тарифах Djuice и др.

В марте 2012 г. оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) повысил на 20% стоимость SMS и MMS, размер обязательного пополнения с 35 до 40 грн (на 25 дней), а также ежедневную плату за некоторые услуги и тарифы на 40-70%.