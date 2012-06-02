Электропоезд Hyundai по техническим причинам не вышел в рейс из Харькова в Киев

Электропоезд Hyundai из-за технических неполадок 2 июня не вышел в рейс из Харькова в Киев, пассажиры отправлены в Киев подменным поездом Южной железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По информации «Укрзализныци», отставание подменного поезда, сформированного из вагонов Крюковского завода, от графика движения Hyundai составит около 30 минут.

«Укрзализныця» компенсирует пассажирам, купившим билеты на Hyundai разницу в стоимости проезда.

Для компенсации разницы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве определены 8 касс.

Объявления о номерах касс, в которых пассажиры смогут получить компенсацию постоянно транслируются в поезде Харьков-Киев, а также будут транслироваться на Центральном вокзале Киева.

Государственная администрация железнодорожного транспорта приносит извинения пассажирам.

В обратный рейс из Киева в Харьков отправится второй состав Hyundai.

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