Авиакомпании Европы могут скрывать от потребителей за пределами ЕС реальные цены на билеты

Брюссель. Европейская комиссия заявляет, что авиакомпании Европы могут вводить в заблуждение потребителей за пределами Европейской экономической зоны относительно реальной цены на авиабилеты.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Джона Далли.

“Законодательство о защите прав потребителей ЕС применяется при покупках в Европейском Союзе и распространяется на Европейскую экономическую зону”, - отметили в пресс-офисе.

“Когда авиакомпания продает билеты кому-либо, кто проживает за пределами ЕС – Европейской экономической зоны, трансакция рассматривается, как имеющая место на другой территории и является предметом действия законов, которые применяются на этой территории”, - добавили в пресс-офисе, отвечая на вопрос, имеет ли право авиакомпания Lufthansa при продаже билетов из Украины в страны-члены ЕС не с самого первого этапа бронирования показывать реальную стоимость билета с учетом всех налогов и аэропортовых сборов.

В самой авиакомпании комментарии получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2008 года в ЕС вступила Директива, которая требует от авиакомпаний обнародовать на своих Интернет-сайтах сразу реальную стоимость билета со всеми сборами и налогами.

Директива предусматривает, что полная цена авиабилетов должна демонстрироваться еще до начала бронирования билета. Необязательные платежи также должны предлагаться “четким, прозрачным и однозначным образом”.