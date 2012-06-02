Внесены изменения в дорожное движение по Крещатику на период монтажа фан-зоны Евро-2012
15:47, 02 июня 2012Транспорт/Связь
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Внесены изменения в организацию дорожного движения по улице Крещатик на период монтажа оборудования в официальной фан-зоне турнира УЕФА Евро-2012.
Об этом информирует столичная Госавтоинспекция.
В частности, с 00.00 час. 2 июня закрыто движение транспорта по улице Крещатик на участке от улицы Институтской до бульвара Т.Шевченко. Также закрыт участок на улице Б.Хмельницкого от улицы Пушкинской до улицы Крещатик с 00.00 час. 2 июня.
Как сообщал УНИАН, предусматривалось, что с целью надлежащей подготовки к открытию фан-зоны Евро-2012 движение транспорта на Крещатике будет перекрыто с 00.00 28 мая до 1.00 7 июля на участке от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого.
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