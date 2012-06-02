Открыт центр информационного обслуживания водителей во время Евро-2012

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») открыло Дорожный информационно-аналитический центр информационного обслуживания водителей и автотуристов во время чемпионата Европы по футболу 2012 года - Доринфоцентр.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, Доринфоцентр создан на время проведения Евро-2012 и будет функционировать с 1 июня по 31 июля 2012 года.

Специалисты Доринфоцентра будут помогать водителям и автотуристам заранее спланировать маршруты движения автомобильными дорогами Украины.

«При этом будет предоставляться максимально достоверная информация о наилучший маршрут движения, наличие критических ситуаций на автодорогах, объекты дорожного сервиса - автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, отели, кемпинги, пункты питание, возможность парковки в буферных зонах», - отмечают в Мининфраструктуры.

Телефон горячей линии Доринфорцентра: +38 (044) 303-99-10, +38 (044) 303-99-20.