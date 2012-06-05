Google покупает сервис для работы в социальных сетях Meebo

Интернет-гигант Google Inc. покупает компанию Meebo Inc., помогающую своим программным обеспечением веб-издателям распространять свои сайты через социальные сети.

Об этом в своем блоге сообщила компания Meebo Inc,, не назвав при этом сумму сделки.

«Мы счастливы объявить, что Meebo вступило в соглашение о поглощении Google», - говорится в заявлении разработчика программного обеспечения.

Эксперты отрасли полагают, что Google может заплатить за новое приобретение около 100 миллионов долларов.

Калифорнийская Meebo, основанная в 2005 году, выпускает программное обеспечение, позволяющее пользователям обмениваться страничками сайтов в социальных сетях вроде Facebook. Это дает возможность рекламодателям и веб-издателям продвигать свои продукты в интерактивном режиме.

Как сообщило ранее агентство УНИАН, в мае Еврокомиссия после 18 месяцев антимонопольного расследования пригрозила американской компании Google Inc. рекордным штрафом в размере 3,8 миллиардов долларов, потребовав изменить систему поиска в сети Интернет и не допускать дискриминации конкурентов.

Справка УНИАН. Компания Google, основанная в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином, сегодня является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.