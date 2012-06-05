Французская железная дорога планирует вывести в рейсы малобюджетные скоростные поезда

Брюссель. Французская железнодорожная компания SNCF со следующего года планирует ввести рейсы малобюджетных скоростных поездов по образцу малобюджетных авиакомпаний low cost.

Об этом сообщила 4 июня интернет-версия французской Le Figaro.

Согласно сообщению, стоимость проезда в таких поездах будет составлять менее 25 евро – минимальная на сегодняшний день цена на билет в скоростных поездах во Франции.

В то же время, предусматривается, что пассажиры таких малобюджетних поездов смогут брать с собой не больше одного места багажа. Кроме того, в малобюджетных поездах не будет предусмотрено никаких дополнительных услуг, как и вагона-бара. При этом отходить такие поезда будут не с центральных, а с периферийных вокзалов в крупных городах.